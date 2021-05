La joueuse de tennis Jana Fett parvient à gagner au tour de qualification précédent contre la joueuse de tennis Dalma Galfi

25/05/2021 à 01:15 CEST

Le croate Jana Fett, numéro 205 de la WTA, remporté en une heure et cinquante-quatre minutes par 6-3, 1-6 et 6-4 au joueur hongrois Dalma Galfi, numéro 235 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder à Roland-Garros.

Les statistiques du match indiquent que Fett a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu un premier service de 64%, a commis 8 doubles fautes, réussissant à gagner 58% des points de service. Quant à la joueuse de tennis hongroise, elle a également réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 74%, elle a commis 2 doubles fautes et réalisé 58% des points de service.

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase de qualification où les joueurs de tennis avec les classements les plus bas s’affrontent pour obtenir le plus de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Plus précisément, 128 joueurs s’affrontent dans cette phase de la compétition. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur.