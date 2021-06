La joueuse de tennis Jennifer Brady enlève la place des huitièmes de finale à la joueuse de tennis Fiona Ferro

03/06/2021 à 19:15 CEST

Jennifer Brady, américaine, numéro 14 WTA et tête de série numéro 13, a rempli les pronostics en s’imposant dans la trente-deuxième finale de Roland-Garros en deux heures et treize minutes par 6-4, 2-6 et 7-5 à Fiona Ferro, joueuse de tennis française, numéro 51 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur en seizièmes de finale de la compétition.

Pendant le match, la joueuse de tennis américaine a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 51% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a réalisé 56% des points de service. Quant à la joueuse française, elle a également réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu une efficacité de 64%, commis 3 doubles fautes et réussi à remporter 53% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Brady affrontera le joueur de tennis américain Cori gauff, numéro 25 et tête de série numéro 24.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Pendant la compétition, 238 joueurs de tennis au total s’affrontent et 128 au total arrivent en phase finale.