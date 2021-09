La joueuse de tennis Jessica Pegula, qualifiée pour les seizièmes de finale de l’US Open

09/02/2021

L’Américain Jessica Pégula, numéro 25 de la WTA et tête de série numéro 23, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-2 en une heure et onze minutes pour Misaki doi, joueuse de tennis japonaise, numéro 97 de la WTA, en 30e de finale de l’US Open. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Pendant le match, l’Américaine a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réalisé 74% des points de service. Quant à la joueuse japonaise, elle n’a pu à aucun moment casser le service de sa rivale, a obtenu une efficacité de 51%, a commis une double faute et a réussi à remporter 55% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Pegula affrontera la joueuse de tennis suisse Belinda Bencic, numéro 12 et tête de série numéro 11, demain vendredi à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.