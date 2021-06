La joueuse de tennis Jessica Pegula s’est qualifiée pour les 30e de finale de Wimbledon

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 01:15 CEST

Le joueur américain Jessica Pégula, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 22, a rempli les pronostics en s’imposant dans le soixante-quatrième de finale de Wimbledon en une heure et six minutes par 6-3 et 6-1 à caroline garcia, joueuse de tennis française, numéro 76 de la WTA. Avec ce résultat, la joueuse de tennis disputera la 30e finale de Wimbledon.

Pendant le match, la joueuse américaine a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 57% au premier service, a commis une double faute et a réalisé 73% des points de service. Quant à Garcia, il n’a pu à aucun moment casser le service de son adversaire et ses données d’efficacité sont de 51%, 5 doubles fautes et 51% de points obtenus au service.

L’Américain affrontera en 30e de finale le tennisman russe Liudmila Samsonova, numéro 65.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) 238 joueurs participent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.