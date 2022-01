La joueuse de tennis Kamilla Rakhimova bat Gabriela Lee lors du tour de qualification de l’Open d’Australie

01/11/2022

Le joueur russe Kamilla Rakhimova, numéro 116 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-huit minutes par 6-2 et 6-3 au joueur roumain Gabriela lee, numéro 226 de la WTA, lors du tour de qualification de l’Open d’Australie. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir accéder à l’Open d’Australie.

La Roumaine a réussi à casser le service à une occasion, tandis que la joueuse de tennis russe, pour sa part, l’a fait à 4 reprises. De plus, au premier service, Rakhimova a été efficace à 56%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 65% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 61% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 53% des points à le service.

Dans le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. fém.), il y a une phase de pré-qualification que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule du 9 au 30 janvier sur un court en dur à ciel ouvert.