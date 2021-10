La joueuse de tennis Karen Khachanov décroche une place en quarts de finale aux dépens du joueur de tennis James Duckworth

20/10/2021 à 22h45 CEST

Karen Khachanov, Russe, numéro 31 de l’ATP et tête de série numéro 3, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-trois minutes par 3-6, 6-3 et 6-1 à James Duckworth, joueur de tennis australien, numéro 52 de l’ATP, en huitièmes de finale du tournoi ATP 250 de Moscou. Avec ce résultat, le joueur russe parvient à se qualifier pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Moscou.

L’Australien a réussi à casser le service une fois, tandis que Khachanov, de son côté, l’a fait 4 fois. De même, le joueur de tennis russe a réalisé 59% au premier service, commis 3 doubles fautes et marqué 73% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 60% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 57% des points de service.

Pendant les quarts de finale, le joueur de tennis russe jouera contre le joueur australien John Millman, numéro 58, vendredi prochain à partir de 9h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 39 joueurs participent à cette compétition. Au total, ce sont 28 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les invités.