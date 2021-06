La joueuse de tennis Karen Khachanov remporte la place de la 30e finale aux dépens du joueur de tennis Mackenzie McDonald

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 07:00 CEST

Karen Khachanov, Russe, numéro 29 de l’ATP et tête de série numéro 25, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de Wimbledon par 3-6, 6-3, 6-4 et 7 (7) -6 (3) en deux heures et cinquante-cinq minutes au joueur de tennis américain Mackenzie mcdonald, numéro 108 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

L’Américain a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, tandis que Khachanov, de son côté, l’a réussi à 4 reprises. De même, le joueur russe a eu une efficacité de 87% au premier service, a commis une double faute et a réalisé 66% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 86%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter les 64% de service points.

Le prochain match correspond à la trentième finale du tournoi et le joueur de tennis russe et le vainqueur du match entre le biélorusse s’affronteront Egor Gerasimov et le joueur britannique geai clarke.

Dans le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) 238 joueurs de tennis affrontent, dont 128 vont en finale entre ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des tours précédant la finale du tournoi et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur.