La joueuse de tennis Karolina Muchova se qualifie pour la trente-deuxième finale de Roland-Garros

06/01/2021

Allumé à 21h30 CEST

Le joueur de tennis tchèque Karolina Muchova, numéro 19 de la WTA et tête de série numéro 18, a rempli les prévisions en gagnant en deux heures et quatorze minutes par 1-6, 6-3 et 6-4 au joueur allemand Andrea Petkovic, numéro 112 de la WTA, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, le joueur de tennis prend la place de la 30e finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Muchova a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu un premier service de 64%, a commis 5 doubles fautes, réussissant à gagner 58% des points de service. Quant à la joueuse de tennis allemande, elle a également réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a atteint une efficacité de 61%, commis 7 doubles fautes et remporté 57% des points de service.

Lors de la 30e finale, le joueur tchèque affrontera l’Américain Varvara Lepchenko, numéro 171, jeudi prochain à partir de 11h00 heure espagnole.

Le tournoi パ リ (Open de France Indiv. Fem.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs apparaît. Au total, 128 joueurs au total arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.