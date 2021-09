La joueuse de tennis Karolina Pliskova parvient à se qualifier pour les quarts de finale aux dépens d’Anastasia Pavlyuchenkova

09/07/2021

Le à 02:30 CEST

Le joueur tchèque Karolina Pliskova, numéro 4 de la WTA et tête de série numéro 4, a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 6-4 en une heure et trente-neuf minutes pour Anastasia Pavlyuchenkova, joueuse de tennis russe, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 14, en huitièmes de finale de l’US Open. Après ce résultat, la joueuse de tennis prend la place pour les quarts de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que la joueuse tchèque a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, lors du premier service, elle a été efficace à 56%, a commis 5 doubles fautes et a réalisé 64% des points de service. Quant à la joueuse de tennis russe, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a atteint 63% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 58% des points de service.

Le joueur de tennis tchèque affrontera en quart de finale le vainqueur du match dans lequel il affrontera le Grec Maria sakkari et le joueur canadien Bianca Vanessa Andreescu.

Dans le tournoi New York (US Open) 234 joueurs participent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.