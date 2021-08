La joueuse de tennis Karolina Pliskova prend la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de Caty McNally

31/08/2021

Karolina Pliskova, tchèque, numéro 4 de la WTA et tête de série numéro 4, a répondu aux attentes en s’imposant par 6-3 et 6-4 en une heure et vingt-cinq minutes pour Caty mcnally, joueuse de tennis américaine, numéro 130 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Pendant le match, la Tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 58% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 60% des points de service. Quant à la joueuse américaine, elle a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a obtenu 75 % d’efficacité, n’a commis aucune double faute et a réussi à remporter 47 % des points de service.

Le joueur de tennis tchèque sera mesuré dans les 30 derniers de la compétition avec le vainqueur du match entre le joueur kazakh Zarina Diyas et l’américain Amanda Anisimova.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 234 joueurs de tennis s’affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui accèdent à la phase finale, dont ceux directement classés, les vainqueurs des phases pré-championnat et les invités. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre à New York.