La joueuse de tennis Karolina Pliskova remporte la 30e finale de Wimbledon

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 04h00 CEST

Le joueur tchèque Karolina Pliskova, numéro 13 de la WTA et tête de série numéro 8, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et dix minutes par 6-2 et 6-2 à Donna vekic, joueuse de tennis croate, numéro 49 de la WTA, lors de la 30e finale de Wimbledon. Après ce résultat, le joueur prend la place pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Pendant le match, la Tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a eu une efficacité de 61% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réalisé 76% des points de service. Quant à Vekic, il ne pouvait à aucun moment casser le service de son adversaire, son efficacité était de 60%, il a fait 3 doubles fautes et réalisé 50% des points de service.

En huitièmes de finale, le joueur de tennis tchèque jouera contre le joueur tchèque Tereza Martincova, numéro 87.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit entre le 21 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux directement classés, ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et les joueurs invités.