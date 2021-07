La joueuse de tennis Karolina Pliskova retire la place de Viktorija Golubic en demi-finale

07/06/2021

Karolina Pliskova, tchèque, 13e WTA et tête de série numéro 8, a répondu aux attentes en remportant les quarts de finale de Wimbledon en 6-2 et 6-2 en une heure et vingt-six minutes pour Viktorija Golubic, joueuse de tennis suisse, numéro 66 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, les demi-finales.

Golubic n’a à aucun moment pu briser le service de son adversaire, tandis que Pliskova, quant à lui, l’a fait 4 fois. De même, la joueuse tchèque a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 75% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 61%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 50% des les points de service.

Le joueur tchèque sera mesuré en demi-finale du tournoi avec le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis tunisien affrontera Ons Jabeur et le biélorusse Aryna Sabalenka.

Le tournoi Wimbledon Singles Fem. Il se déroule sur du gazon extérieur et 237 joueurs de tennis au total y participent. Au total, 128 joueurs au total arrivent à la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités. Il se déroule également entre le 21 juin et le 11 juillet à Londres.