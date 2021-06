La joueuse de tennis Kateryna Bondarenko a battu Mandy Minella lors du tour de qualification de Wimbledon

in

23/06/2021

18h00 CEST

Le joueur de tennis ukrainien Kateryna Bondarenko, numéro 224 de la WTA, a remporté la manche qualificative de Wimbledon en une heure et trente et une minutes par 6-2, 2-6 et 6-1 à Mandy Minella, joueuse de tennis luxembourgeoise, numéro 235 de la WTA. Avec ce triomphe, la joueuse de tennis parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au championnat de Wimbledon.

Les statistiques sur le match montrent que Bondarenko a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu un premier service de 75%, a commis 8 doubles fautes, réussissant à remporter 60% des points de service. Quant à la Luxembourgeoise, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, obtenu 58% d’efficacité, commis 5 doubles fautes et réussi à remporter 49% des points de service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), il existe une phase de qualification préliminaire au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent atteindre les points les plus élevés possibles pour participer au tournoi officiel. Concrètement, 128 joueurs de tennis au total participent à cette phase de la compétition. De même, il est célébré du 21 juin au 11 juillet sur l’herbe extérieure.