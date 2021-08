La joueuse de tennis Katie Boulter a battu la joueuse de tennis Vitalia Diatchenko lors du tour de qualification de l’US Open

27/08/2021

Le à 02:00 CEST

Katie Boulter, britannique, numéro 190 de la WTA, remportée par 6-2, 5-7 et 6-4 en deux heures et trente et une minutes au joueur de tennis russe Vitalia Diatchenko, numéro 139 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’US Open.

Pendant le match, la Britannique a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 51% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a obtenu 54% des points de service. Quant à la joueuse de tennis russe, elle a réussi 5 casser le service de son adversaire, obtenu une efficacité de 61%, commis 9 doubles fautes et réussi à remporter 54% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), une phase de pré-qualification est organisée que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent réussir pour participer au tournoi officiel. Durant cette partie de la compétition notamment, 128 joueurs de tennis s’affrontent. Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.