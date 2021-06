La joueuse de tennis Katie Volynets parvient à s’imposer lors du précédent tour de qualification contre la joueuse de tennis Beatriz Haddad Maia

24/06/2021

Le à 19:45 CEST

Katie Volynets, américaine, numéro 200 de la WTA, s’est imposée lors de la manche qualificative de Wimbledon en une heure et trente-sept minutes par 7-5 et 6-4 au joueur brésilien Beatriz Haddad Maia, numéro 188 de la WTA. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer au championnat de Wimbledon.

La joueuse de tennis brésilienne a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que l’Américaine l’a fait 5 fois. De plus, Volynets a été efficace à 81 % sur le premier service, a commis une double faute et a réalisé 61 % des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 78 %, a commis 2 doubles fautes et a remporté 51 % des points au service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), une phase de qualification est préalablement organisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour participer au tournoi officiel avec le reste des concurrents. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.