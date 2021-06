La joueuse de tennis Kristina Mladenovic participera à la finale de Roland-Garros

01/06/2021

Activé à 19:45 CEST

Le joueur français Kristina Mladenovic, numéro 61 de la WTA, remportée en une heure et trente-huit minutes par 6-4 et 6-0 à Anna-Karolina Schmiedlova, Joueur de tennis slovaque, numéro 121 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Les données du match montrent que la joueuse de tennis française a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 54% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 67% des points de service. Quant à la joueuse slovaque, elle a réussi à casser le service à une occasion et ses données d’efficacité sont de 47%, 4 doubles fautes et 47% de points obtenus au service.

Le prochain match correspond au trente-deuxième de la finale du championnat et dans celui-ci les Français et le vainqueur du match entre l’Estonie s’affronteront Anett Kontaveit et le joueur suisse Viktorija golubic.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. fém.) un total de 238 joueurs participent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les joueurs invités. De même, il est célébré entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure.