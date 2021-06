La joueuse de tennis Kristyna Pliskova parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens d’Astra Sharma

in

30/06/2021

Le à 14h30 CEST

Kristyna Pliskova, tchèque, numéro 106 de la WTA, remportée en une heure et vingt-cinq minutes par 3-6, 6-4 et 6-4 à Astra sharma, joueuse de tennis australienne, numéro 127 de la WTA, lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Pendant le match, la joueuse tchèque a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a eu 69% d’efficacité au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 62% des points de service. Quant à la joueuse de tennis australienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a réussi un premier service à 75%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 64% de ses points de service.

En 30e de finale, Pliskova affrontera la joueuse de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova, numéro 19 et tête de série numéro 16, demain jeudi à partir de 12h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se produit entre le 21 juin et le 11 juillet sur le gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels sont classés directement, ceux qui ont passé la phase précédente du tournoi et les invités.