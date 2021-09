La joueuse de tennis Kristyna Pliskova parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens de Danka Kovinic

01/09/2021

Le à 02:45 CEST

Le joueur de tennis tchèque Kristyna Pliskova, numéro 115 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et douze minutes par 6-4 et 6-3 au monténégrin Danka Kovinic, numéro 67 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Avec ce résultat, nous suivrons de près la trajectoire du joueur lors de la 30e de finale du championnat.

Les données recueillies sur le match montrent que la joueuse tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a marqué 79% au premier service, a commis une double faute et a remporté 70% des points de service. Quant à la Monténégrine, elle a réussi à casser le service de sa rivale à une occasion, son efficacité était de 58%, elle a commis 6 doubles fautes et a réalisé 56% des points de service.

Pendant les trente-deuxièmes de finale, nous aurons la confrontation de Pliskova et de la joueuse de tennis tchèque Petra Kvitova, numéro 11 et tête de série numéro 10.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 234 joueurs. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.