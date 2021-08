La joueuse de tennis Kristyna Pliskova parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Valeria Savinykh

25/08/2021

Le 26/08/2021 à 04h00 CEST

Le joueur de tennis tchèque Kristyna Pliskova, numéro 115 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2 et 6-1 en cinquante-sept minutes au joueur russe Valérie Savinykh, numéro 192 de la WTA, au tour de qualification de l’US Open. Avec ce résultat, la gagnante parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que la Tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a atteint une efficacité de 65% dans le premier service, a commis 5 doubles fautes et a remporté 76% des points de service. Quant à la joueuse russe, elle n’a jamais réussi à casser le service, son efficacité était de 59%, elle a commis 6 doubles fautes et réalisé 45% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il est célébré entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.