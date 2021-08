La joueuse de tennis Kristyna Pliskova remporte le tour de qualification aux dépens de Kamilla Rakhimova

27/08/2021

Le à 20:45 CEST

le tchèque Kristyna Pliskova, numéro 115 de la WTA, remporté par 7 (7) -6 (5) et 6-4 en une heure et vingt-trois minutes au joueur de tennis russe Kamilla Rakhimova, numéro 133 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, la joueuse tchèque parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

Pendant le match, la joueuse de tennis tchèque a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a obtenu 70% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a pris 78% des points de service. Quant à la Russe, elle n’a jamais réussi à casser le service, a eu 67% de premier service, a commis une double faute et a réussi à remporter 73% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Dans cette phase spécifique, 237 joueurs sont confrontés. De tous les candidats, 109 au total atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.