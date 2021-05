La joueuse de tennis Kurumi Nara parvient à s’imposer lors du tour préliminaire de qualification aux dépens de Giulia Gatto-Monticone

25/05/2021

les Japonais Kurumi nara, numéro 155 de la WTA, remporté par 6-4 et 6-2 dans une heure et dix-sept minutes au joueur de tennis italien Giulia Gatto-Monticone, numéro 171 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Roland-Garros.

La joueuse italienne a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que la joueuse japonaise l’a réussi 7 fois. De plus, la joueuse de tennis japonaise a réalisé un premier service de 75% et a commis une double faute, parvenant à remporter 53% des points de service, alors que les données de sa rivale sont de 59% d’efficacité, 3 doubles fautes et 39% de points obtenus au service. .

Le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) comprend une phase de qualification où les joueurs de tennis avec les classements les plus bas s’affrontent pour obtenir le score maximum possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Durant cette partie de la compétition, en particulier, 128 joueurs au total s’affrontent. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air.