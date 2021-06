La joueuse de tennis Lara Arruabarrena, éliminée au soixante-quatrième tour de Roland-Garros

31/05/2021

Le 06/01/2021 à 03:45 CEST

Lara Arruabarrena, Joueur de tennis espagnol, numéro 192 de la WTA, est exclu du soixante-quatrième tour de Roland-Garros après avoir perdu par 6-2 et 6-3 en une heure et dix-neuf minutes contre Varvara Gracheva, Russe, numéro 88 de la WTA. Avec ce résultat, le Russe parvient à se qualifier pour la 30e de finale de Roland-Garros.

Arruabarrena a réussi à briser le service de son rival à une occasion, tandis que Gracheva, pour sa part, l’a fait 4 fois. De plus, la joueuse russe avait une efficacité de 50% au premier service, a commis une double faute et réalisé 71% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 58%, a fait une double faute et a réussi à remporter les 49% de points de service.

Lors de la 30e finale, Gracheva jouera contre le vainqueur du match auquel le joueur de tennis italien affrontera Camila Giorgi et le croate Petra Martic.

Dans le tournoi パ リ (Open de France Indiv. Fem.) un total de 238 joueurs participent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui réussissent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités. Il se déroule également du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure.