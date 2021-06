La joueuse de tennis Lara Arruabarrena, éliminée de Wimbledon

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry: The Inside Story, ne doute pas que Harry reviendra pour l’événement prévu le 1er juillet, mais prédit également qu’il amènera son fils avec lui. Jusqu’à présent, le prince Harry n’a pas officiellement confirmé qu’il reviendrait pour l’événement et n’a pas précisé qui viendrait avec lui. M. Larcombe a déclaré […] More