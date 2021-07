La joueuse de tennis Madison Keys remporte la place des huitièmes de finale aux dépens de Lauren Davis

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 06:15 CEST

Le joueur de tennis américain Clés Madison, numéro 27 de la WTA et tête de série numéro 23, a rempli les pronostics en remportant la 30e finale de Wimbledon en une heure et quatre minutes par 6-1 et 6-4 à Lauren Davis, joueuse de tennis américaine, numéro 91 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Davis a réussi à briser le service une fois, tandis que Keys, quant à lui, l’a fait 4 fois. De même, Keys a atteint une efficacité de 63% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a pris 67% des points de service, tandis que son adversaire avait un premier service de 59% et 2 doubles fautes, réussissant à remporter les 50% des points de service.

Lors du tour de 32 Keys affrontera le joueur belge Élise Mertens, numéro 16 et tête de série numéro 13.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 237 joueurs s’affrontent dans cette compétition. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et les invités.