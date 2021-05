La joueuse de tennis Magdalena Frech bat la joueuse de tennis Tereza Mrdeza au tour préliminaire de qualification

25/05/2021

Le 26/05/2021 à 02:15 CEST

Magdalena Frech, Le polonais, numéro 153 de la WTA, a rempli les prévisions en gagnant en deux heures et cinquante et une minutes par 6 (4) -7 (7), 6-1 et 7 (7) -6 (3) au croate Tereza Mrdeza, numéro 211 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour de Roland-Garros.

Pendant le match, Frech a réussi à briser le service de son adversaire 7 fois, a eu une efficacité de 63% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 55% des points de service. Quant à la Croate, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 64%, elle a commis 2 doubles fautes et a obtenu 52% des points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) il y a auparavant une phase de qualification où les joueurs de tennis avec le classement le plus bas s’affrontent pour obtenir le plus de points possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Pendant cette partie de la compétition, en particulier, 128 joueurs de tennis au total s’affrontent. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur.