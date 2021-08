La joueuse de tennis Mai Hontama parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Mona Barthel

25/08/2021

Le à 04:30 CEST

Mai hontama, la japonaise, numéro 214 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et trente-sept minutes par 6 (0) -7 (7), 7-5 et 6-2 à l’allemand Mona Barthel, numéro 212 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, la joueuse de tennis japonaise ajoute de nouveaux points à son classement pour entrer à l’US Open.

Les statistiques sur le match montrent que Hontama a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, au premier service, il a été efficace à 70%, a commis 5 doubles fautes et a réalisé 60% des points de service. Quant à la joueuse allemande, elle a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, son efficacité était de 62%, elle a fait 15 doubles fautes et a réalisé 57% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification préliminaire est organisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible pour obtenir une place dans le tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.