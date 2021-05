La joueuse de tennis Maria Camila Osorio Serrano obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

25/05/2021

Maria Camila Osorio Serrano, Colombienne, numéro 98 de la WTA, a rempli les prévisions en s’imposant en une heure et neuf minutes par 6-3 et 6-2 au joueur serbe Olga Danilovic, numéro 157 de la WTA, au tour de qualification de Roland-Garros. Avec cette victoire, Osorio Serrano parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer au tournoi de Roland-Garros.

Danilovic a réussi à briser le service de son rival à deux reprises, tandis que le Colombien, quant à lui, l’a fait 5 fois. De plus, la joueuse de tennis colombienne avait une efficacité de 76% dans le premier service, commis 2 doubles fautes et réalisé 59% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 77%, a commis 3 doubles fautes et obtenu 46% des points de service. points de service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Fem.) une phase de pré-qualification est effectuée que les joueurs de tennis avec les scores les plus bas doivent passer pour entrer dans le tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en extérieur.