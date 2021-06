La joueuse de tennis Maria Sakkari décroche la place des trente-deuxièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Arantxa Rus

in

29/06/2021

Le à 17:00 CEST

Le joueur grec Maria sakkari, numéro 18 de la WTA et tête de série numéro 15, a rempli les prévisions en gagnant par 6-1 et 6-1 en cinquante-trois minutes pour Arantxa Rus, joueuse de tennis néerlandaise, numéro 84 de la WTA, lors de la 64e finale de Wimbledon. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Rus n’a à aucun moment réussi à casser le service de son adversaire, alors que la joueuse de tennis grecque l’a fait 5 fois. De même, la joueuse grecque a réalisé un premier service de 48% et n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 88% des points de service, tandis que sa rivale a réalisé un premier service de 77% et 3 doubles fautes, réussissant à remporter 44% du service. points.

Lors des trente-deuxièmes de finale, nous aurons Sakkari et le vainqueur du match entre le joueur américain. Shelby Roger et le joueur de tennis australien Samantha Stosur.

La célébration du tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs apparaissent. Au total, 128 joueurs au total arrivent à la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les invités.