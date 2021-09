La joueuse de tennis Maria Sakkari décroche une place en quarts de finale aux dépens de la joueuse de tennis Bianca Vanessa Andreescu

09/07/2021 à 08h30 CEST

Maria sakkari, grecque, numéro 18 WTA et tête de série numéro 17, remportée en trois heures et trente-deux minutes par 6 (2) -7 (7), 7 (8) -6 (6) et 6-3 à Bianca Vanessa Andreescu, joueuse de tennis canadienne, numéro 7 de la WTA et tête de série numéro 6, en huitièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, la joueuse de tennis grecque parvient à se qualifier pour les quarts de finale de l’US Open.

Andreescu a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, tandis que Sakkari l’a réussi 6 fois. De plus, la joueuse grecque a réalisé un premier service de 58% et a commis 9 doubles fautes, réussissant à remporter 56% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé un premier service de 70% et une double faute, réussissant à remporter 56% des points à servir.

Le prochain match correspond aux quarts de finale du championnat et dans celui-ci Sakkari et le Tchèque affronteront Karolina Pliskova, numéro 4 et tête de série numéro 4.

Dans le tournoi New York (US Open) 234 joueurs affrontent. De tous les candidats, 128 au total accèdent à la phase finale parmi ceux classés directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et ceux qui sont invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.