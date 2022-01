La joueuse de tennis Maria Sakkari, qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/03/2022

Le joueur de tennis grec Maria sakkari, numéro 6 de la WTA et tête de série numéro 3, a rempli les prévisions en battant en deux heures et huit minutes par 6-2 et 6-4 slovène Tamara zidansek, numéro 30 de la WTA, en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde. Avec ce résultat, la joueuse de tennis sera en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Pendant le match, la joueuse grecque a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a atteint une efficacité de 61% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 56% des points de service. Quant à la Slovène, elle a également réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 61%, elle a commis 5 doubles fautes et a obtenu 55% des points de service.

La célébration du tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 48 joueurs s’affrontent et un total de 24 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui parviennent à surmonter la phase de qualification précédente et des invités.