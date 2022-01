La joueuse de tennis Marie Bouzkova, qualifiée pour les huitièmes de finale du tournoi Adelaide WTA 500

01/04/2022

Le à 13:00 CET

Le joueur de tennis tchèque Marie Bouzkova, numéro 90 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 6-3 et 6- en une heure et dix-sept minutes pour Despina Papamichail, joueuse de tennis grecque, numéro 182 de la WTA. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Les statistiques montrent que la Tchèque a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois. Quant à lui, il a été efficace à 62 %, a commis une double faute et a réussi à remporter 48 % de ses points de service.

En huitièmes de finale, Bouzkova affrontera le joueur kazakh Elena Rybakina, numéro 14 et tête de série numéro 7, demain mercredi à partir de 2h45, heure espagnole.

Le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) se déroule du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur. Pendant la compétition, un total de 48 joueurs de tennis s’affrontent et un total de 30 arrivent à la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et les joueurs invités.