La joueuse de tennis Marketa Vondrousova arrache la place des huitièmes de finale à la joueuse de tennis Elena Rybakina

19/10/2021 à 21h30 CEST

Marketa Vondrousova, tchèque, numéro 35 de la WTA, s’est imposée en seizièmes de finale du tournoi WTA 500 en Moscou en une heure et vingt-deux minutes pour 6-4 et 6-4 à Elena Rybakina, joueuse de tennis kazakh, numéro 17 de la WTA et tête de série numéro 7. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi WTA 500 en Moscou, les huitièmes de finale.

Rybakina a réussi à briser le service de son adversaire 2 fois, tandis que la joueuse tchèque l’a réussi 4 fois. De même, au premier service, Vondrousova a eu une efficacité de 60%, 6 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service, tandis que l’efficacité de sa rivale était de 58%, elle a commis 6 doubles fautes et a obtenu 55% des points au service .

Après cette rencontre, jeudi prochain à partir de 9h00 heure espagnole aura lieu les huitièmes de finale où seront vus les visages de Vondrousova et de l’Ukrainienne. Lesia Tsurenko, numéro 145.

Dans le tournoi Moscou (WTA Moscou) un total de 45 joueurs participent, dont 28 vont à la finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 16 et le 24 octobre sur terrain dur sous abri.