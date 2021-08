La joueuse de tennis Marketa Vondrousova remporte la place des trente-deuxièmes de finale à la joueuse de tennis Elena Gabriela Ruse

in

31/08/2021 à 02:15 CEST

le tchèque Marketa Vondrousova, numéro 38 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 7-5 et 6-0 en une heure et trente-quatre minutes au joueur de tennis roumain Elena Gabriela Ruse, numéro 108 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers de la compétition.

Ruse a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Vondrousova, quant à elle, l’a réussi 7 fois. De plus, la joueuse tchèque a réalisé 61% au premier service, commis 3 doubles fautes et réalisé 58% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé 44% d’efficacité, a commis 10 doubles fautes et a remporté 39% des points au service.

Le joueur tchèque sera mesuré dans les 30 derniers de la compétition avec le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis bulgare affrontera Tsvetana Pironkova et le russe Darya kasatkina.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les invités.