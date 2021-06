La joueuse de tennis Marketa Vondrousova se qualifie pour la 30e finale de Wimbledon

30/06/2021

Le à 20h00 CEST

Le joueur tchèque Marketa Vondrousova, numéro 42 de la WTA, remporté par 2-6, 6-4 et 6-2 en une heure et trente-quatre minutes au joueur de tennis estonien Anett Kontaveit, numéro 25 de la WTA et tête de série numéro 24, en 64e de finale de Wimbledon. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Kontaveit a réussi à casser le service de sa rivale 4 fois, tandis que la joueuse tchèque l’a fait 5 fois. De plus, au premier service, la Tchèque a eu une efficacité de 64%, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 57% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 62%, elle a commis 3 doubles fautes et a atteint les 58% de service. points.

Lors de la 30e de finale, le Tchèque affrontera le vainqueur du match entre les Britanniques Emma raducanu et le joueur russe Vitalia Diatchenko.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) Au total, 237 joueurs s’affrontent et 128 au total accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont passé la phase précédente du championnat et des invités. De même, il est célébré entre le 21 juin et le 11 juillet sur l’herbe en plein air.