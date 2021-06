La joueuse de tennis Marta Kostyuk se rend à la 30e finale de Wimbledon

in

Le 30/06/2021

l’ukrainien Marta Kostyuk, numéro 70 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au soixante-quatrième de la fin de Wimbledon par 6-3 et 6-4 au joueur néerlandais Kiki bertens, numéro 21 de la WTA et tête de série numéro 17. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de Wimbledon, la 30e de finale.

Bertens n’a pas réussi à casser le service, tandis que la joueuse de tennis ukrainienne, pour sa part, l’a fait deux fois. De même, Kostyuk a réalisé 65% au premier service, 5 doubles fautes et 68% des points de service, tandis que son rival a atteint 71% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 58% des points au service.

En 30e de finale, le tennisman ukrainien affrontera le vainqueur du match entre le Letton Anastasija Sevastova et le joueur kazakh Zarina Diyas.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent en phase finale, parmi ceux directement classés, ceux qui surpassent les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.