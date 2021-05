La joueuse de tennis Martina Trevisan sera en 30e de finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le 01/06/2021 à 02:15 CEST

L’Italien Martina Trevisan, numéro 97 de la WTA, a remporté la finale de Roland-Garros soixante-quatrième en deux heures et cinquante-sept minutes par 7-5, 4-6 et 6-4 au joueur de tennis belge Alison van uytvanck, numéro 67 de la WTA. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Van Uytvanck a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, tandis que Trevisan, de son côté, l’a réussi 6 fois. De plus, au premier service, la joueuse italienne a eu une efficacité de 69%, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 58% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 59% et 3 doubles fautes, réussissant à remporter les 53% de points de service.

Le prochain duel correspond à la trentième finale du championnat et y affronteront le joueur de tennis italien et le joueur roumain Sorana Cirstea, numéro 54.

La célébration du tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Fem.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs de tennis participent au championnat et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.