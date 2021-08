La joueuse de tennis Maryna Zanevska passe à la phase suivante de l’US Open

25/08/2021

Le à 23:15 CEST

Maryna Zanevska, belge, numéro 113 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant au tour de qualification de l’US Open en 6-4 et 6-3 en une heure et quatre minutes pour Asie Mahomet, joueuse de tennis américaine, numéro 182 de la WTA. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la phase suivante de l’US Open.

Dans le tournoi New York (US Open), il existe une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.