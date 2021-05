La joueuse de tennis Mihaela Buzarnescu parvient à se qualifier pour les trente-deuxièmes de finale aux dépens de la joueuse de tennis Arantxa Rus

31/05/2021

Le 01/06/2021 à 02:01 CEST

Mihaela buzarnescu, roumaine, numéro 174 de la WTA, remportée en une heure et quarante-huit minutes par 7-5 et 7-5 au joueur néerlandais Arantxa Rus, numéro 83 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, Buzarnescu parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros.

Rus a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois, tandis que la joueuse de tennis roumaine l’a réussi 7 fois. De plus, la Roumaine a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a obtenu 52% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 76%, elle a commis 3 doubles fautes et a obtenu les 49% de service points.

Lors de la trentième de finale, le joueur de tennis roumain jouera contre le vainqueur du match auquel le joueur américain affrontera Serena Williams et le roumain Irina-Camélia Begu.

Le tournoi se déroule à リ entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Au total, 238 joueurs participent au championnat et 128 au total accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et des joueurs invités.