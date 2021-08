La joueuse de tennis Mihaela Buzarnescu parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens de Katarzyna Kawa

24/08/2021

Le à 22:15 CEST

Le joueur roumain Mihaela buzarnescu, numéro 154 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 7-5 en une heure et cinquante-trois minutes au joueur de tennis polonais Katarzyna kawa, numéro 164 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec cette victoire, la joueuse parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour participer à l’US Open.

Kawa a réussi à briser le service de son adversaire une fois, tandis que Buzarnescu l’a fait 4 fois. De plus, la Roumaine a réalisé 93% au premier service, une double faute et a marqué 69% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 77%, elle a fait 4 doubles fautes et a réalisé 62% des points au service.

Le tournoi New York (US Open) a auparavant une phase de qualification dans laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.