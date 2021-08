La joueuse de tennis Monica Niculescu bat Maddison Inglis au tour de qualification

25/08/2021

Monica Niculescu, roumaine, numéro 216 de la WTA, remportée par 6-4, 6 (5) -7 (7) et 6-2 en deux heures et cinquante-cinq minutes à l’Australien Maddison français, numéro 144 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’US Open.

Pendant le match, Niculescu a réussi à briser le service de son adversaire 4 fois, a obtenu 74% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 66% des points de service. Quant à Inglis, il a réussi à casser le service à une occasion et sa donnée d’efficacité est de 68%, une double faute et 62% de points obtenus au service.

Le tournoi New York (US Open) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Concrètement, dans cette phase de la compétition, 128 joueurs au total s’affrontent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur.