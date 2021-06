La joueuse de tennis Monica Niculescu remporte le tour de qualification de Wimbledon

in

22/06/2021

Le 23/06/2021 à 8h45 CEST

Le joueur roumain Monica Niculescu, numéro 193 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-3 en une heure et trente-huit minutes pour Ulrikke Eikeri, joueuse de tennis norvégienne, numéro 247 de la WTA, lors du tour de qualification de Wimbledon. Avec ce résultat, la gagnante ajoute de nouveaux points à son classement pour accéder au championnat de Wimbledon.

La Norvégienne a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Niculescu l’a réussi 6 fois. De plus, la joueuse de tennis roumaine a réalisé un premier service à 91% et commis une double faute, réussissant à remporter 55% des points de service, tandis que sa rivale a atteint 63% d’efficacité, a commis une double faute et a remporté 44% des points au service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.), une phase de qualification est préalablement réalisée au cours de laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des rivaux. Pour ce faire, ils doivent récolter le plus de points possible. Au total, 128 joueurs de tennis y participent spécifiquement. De même, il se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur.