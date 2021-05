La joueuse de tennis Naomi Osaka sera en 30e de finale de Roland-Garros

30/05/2021

Le à 13:45 CEST

Le joueur de tennis japonais Naomi osaka, numéro 2 de la WTA et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante-huit minutes par 6-4 et 7 (7) -6 (4) au joueur roumain Patricia maria tig, numéro 63 de la WTA, en soixante-quatrième de finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Osaka a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, au premier service, il a été efficace à 55%, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 72% des points de service. Quant à Tig, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion et ses données d’efficacité sont de 49%, 5 doubles fautes et 57% de points obtenus au service.

En 30e de finale, le joueur japonais jouera contre le joueur roumain Ana Bogdan, numéro 102, mardi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Lors de cette compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le championnat et ceux qui sont invités.