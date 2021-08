La joueuse de tennis Océane Dodin a battu Jessica Pieri lors du tour de qualification de l’US Open

in

26/08/2021

Le à 01:45 CEST

Le joueur de tennis français Océane dodin, numéro 102 de la WTA, a rempli les prévisions en battant en une heure et quatre minutes par 6-1 et 6-3 à Jessica Pieri, joueuse de tennis italienne, numéro 258 de la WTA, lors du tour de qualification de l’US Open. Avec ce triomphe, la joueuse française parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Pieri a réussi à briser le service de son rival 2 fois, tandis que Dodin l’a réussi 6 fois. De plus, la Française a eu une efficacité de 56% au premier service, a commis 8 doubles fautes et réalisé 62% des points de service, tandis que son adversaire a eu 80% de premier service et 2 doubles fautes, réussissant à remporter 36% des points de service .

Dans le tournoi New York (US Open) une phase de qualification préliminaire est effectuée que les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. Durant cette phase spécifique, 128 joueurs de tennis participent. De plus, il se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur.