La joueuse de tennis Oksana Selekhmeteva bat la joueuse de tennis Arina Rodionova au tour de qualification

18/10/2021

Act à 10:17 CEST

Le Russe Oksana Selekhmeteva, numéro 238 de la WTA, a rempli les prévisions en battant en deux heures et quinze minutes par 6-3, 3-6 et 6-4 à Arina rodionova, joueuse de tennis australienne, numéro 160 de la WTA, lors du tour de qualification du tournoi WTA 500 à Moscou. Après ce résultat, le vainqueur sera dans la phase suivante du tournoi WTA 500 de Moscou.

Le tournoi Moscou (WTA Moscou) comporte une phase d’accès préliminaire que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent passer pour participer au tournoi officiel. Concrètement, à ce stade de la compétition, un total de 46 joueurs s’affrontent, dont 22 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du tournoi et les invités. De plus, il se déroule entre le 16 et le 24 octobre sur un court intérieur en dur.