La joueuse de tennis Olga Danilovic, qualifiée pour les 30e de finale de l’US Open

in

31/08/2021

Le à 08h00 CEST

Olga Danilovic, la Serbie, numéro 145 de la WTA, a rempli les pronostics en remportant la soixante-quatrième finale de l’US Open en 6-3 et 7-5 en une heure et trente-trois minutes au joueur de tennis américain Parcs Allycia, numéro 246 de la WTA. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Parks a réussi à rompre le service à une occasion, tandis que le Serbe l’a réussi à 4 reprises. De même, au premier service Danilovic a eu une efficacité de 67%, 5 doubles fautes et a obtenu 67% des points de service, tandis que les données de son rival sont de 46% d’efficacité, 6 doubles fautes et 57% de points obtenus au service.

Lors de la 30e finale, Danilovic affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis tchèque Marie Bouzkova et le joueur japonais Naomi Osaka.

Ce championnat se déroule en New York entre le 24 août et le 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent au tournoi, dont 128 vont en finale parmi les directement classés, les vainqueurs des phases de pré-championnat et les joueurs invités.