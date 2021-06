La joueuse de tennis Panna Udvardy passe le tour de Wimbledon

in

23/06/2021

Le à 15:01 CEST

Panna Oudvardy, hongrois, numéro 232 de la WTA, a remporté le tour de qualification de Wimbledon par 3-6, 6-3 et 7-5 en deux heures et seize minutes pour Veronica Cepede Royg, joueuse de tennis paraguayenne, numéro 203 de la WTA. Avec ce résultat, on verra le joueur au prochain tour de Wimbledon.

Pendant le match, la joueuse de tennis hongroise a réussi 5 casser le service de son adversaire, obtenu 56% du premier service, commis 9 doubles fautes, réussissant à remporter 58% des points de service. Quant à Cepede Royg, il a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises et ses données d’efficacité sont de 67%, 6 doubles fautes et 58% de points obtenus au service.

Dans le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) une phase de qualification préliminaire est effectuée au cours de laquelle les joueurs de tennis les mieux classés doivent atteindre les points les plus élevés possibles pour pouvoir participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. De plus, elle est célébrée du 21 juin au 11 juillet sur gazon extérieur.