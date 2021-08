La joueuse de tennis Paula Badosa enlève la place des trente-deuxièmes de finale à la joueuse de tennis Alison Van Uytvanck

in

31/08/2021

Le à 21h15 CEST

L’Espagnol Paula Badosa, numéro 26 de la WTA et tête de série numéro 24, a rempli les pronostics en s’imposant dans le soixante-quatrième de la fin de l’US Open en une heure et vingt-quatre minutes par 6-4 et 6-3 à Alison van uytvanck, joueuse de tennis belge, numéro 61 de la WTA. Avec ce résultat, la joueuse de tennis espagnole prend la place pour la trentième finale de l’US Open.

Les statistiques montrent que Badosa a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, obtenu 68% du premier service, commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 74% des points de service. Quant à la joueuse de tennis belge, elle a réussi à casser son service une fois, a réussi un premier service de 58%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 53% de ses points de service.

En trentième de finale, Badosa affrontera le vainqueur du match entre la joueuse de tennis russe Varvara Gracheva et le joueur espagnol Nuria Parrizas-Diaz.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 11 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 234 joueurs de tennis participent au tournoi. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités.