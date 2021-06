La joueuse de tennis Paula Badosa parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens d’Ana Bogdan

06/04/2021

Le 06/05/2021 à 09:45 CEST

Paula Badosa, l’espagnole, numéro 35 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et cinquante-deux minutes par 2-6, 7 (7) -6 (4) et 6-4 à Ana Bogdan, joueuse de tennis roumaine, numéro 102 de la WTA, en seizièmes de finale à Roland-Garros. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les statistiques montrent que la joueuse espagnole a réussi à casser le service à son adversaire 6 fois, a atteint une efficacité de 73% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a pris 52% des points de service. Quant à la joueuse de tennis roumaine, elle a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois et ses données d’efficacité sont de 69%, 5 doubles fautes et 54% de points obtenus au service.

Lors des huitièmes de finale qui auront lieu dimanche prochain à partir de 11h00, heure espagnole, nous aurons la confrontation de Badosa et du tchèque Marketa Vondrousova, numéro 21 et tête de série numéro 20.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Au total, 238 joueurs de tennis participent au championnat. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et les invités.