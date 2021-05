La joueuse de tennis Paula Badosa passe à la phase suivante de Roland-Garros après avoir remporté la soixante-quatrième de finale

30/05/2021

Le à 13h30 CEST

Paula Badosa, l’espagnole, numéro 35 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et quarante minutes pour 6-2 et 7 (7) -6 (3) à Lauren Davis, joueuse de tennis américaine, numéro 86 de la WTA, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Avec ce résultat, le vainqueur sera en finale de la 30e de Roland-Garros.

L’Américaine a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, tandis que Badosa, quant à elle, l’a fait 4 fois. De plus, la joueuse de tennis espagnole a réalisé un premier service de 62% et commis 8 doubles fautes, réussissant à gagner 59% des points de service, alors que les données de son adversaire sont efficaces à 56%, 5 doubles fautes et 50% de points obtenus au service.

Lors de la 30e finale, le joueur de tennis espagnol affrontera le vainqueur du match opposant les Français Clara Burel et le joueur monténégrin Danka Kovinic.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule du 24 mai au 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis sont affrontés, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.