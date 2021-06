La joueuse de tennis Paula Badosa se qualifie pour les quarts de finale de Roland-Garros

06/06/2021 à 15h15 CEST

Paula Badosa, espagnole, numéro 35 de la WTA, remportée par 6-4, 3-6 et 6-2 en une heure et cinquante minutes au joueur tchèque Marketa Vondrousova, numéro 21 de la WTA et tête de série numéro 20, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur en quarts de finale du championnat.

Les statistiques du match indiquent que la joueuse de tennis espagnole a réussi à casser le service de sa rivale 5 fois, au premier service elle a été efficace à 67%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 62% des points de service. Quant à Vondrousova, elle a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a réalisé un premier service de 66%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 55% de ses points de service.

Le joueur espagnol affrontera le joueur slovène en quarts de finale du tournoi Tamara zidansek, numéro 85.

Le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les invités.